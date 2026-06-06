Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 63-Jähriger nach Wildunfall leicht verletzt

Grabow (ots)

Am Samstagvormittag ereignete sich auf der Landesstraße 08 bei Grabow ein Wildunfall, bei dem der 63-jährige Fahrer eines Pkw Honda leicht verletzt wurde. Der 63-Jährige befuhr gegen 10:00 Uhr die L08 aus Richtung Grabow kommend in Richtung Milow. Auf dieser Strecke sprang plötzlich ein Hirsch auf die Fahrbahn. Der Honda-Fahrer kollidierte in der Folge frontal mit dem Hirsch, welcher noch an der Unfallstelle verstarb. Der Pkw Honda war im Anschluss nicht mehr farbereit und musste geborgen werden. Der 63-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde von einer Rettungswagenbesatzung zur Durchführung weiterer medizinischer Untersuchungen ins Helios-Klinikum nach Schwerin gebracht. Polizeilich wird der Unfallschaden auf 10.000 Euro geschätzt. Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 11:15 Uhr beendet.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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