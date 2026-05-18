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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei alkoholisierte Fahrer nach Verkehrsunfällen gestoppt

Pritzier/Wöbbelin/Stolpe (ots)

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat die Polizei am Freitag zwei alkoholisierte Fahrzeugführer nach Verkehrsunfällen aus dem Verkehr gezogen.

Am frühen Morgen gegen 06:20 Uhr fiel den Beamten im Rahmen der Streifentätigkeit auf der B5 ein Opel durch eine unsichere Fahrweise auf. Das Fahrzeug kam in Richtung Pritzier fahrend nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Die Polizeikräfte stoppten das Fahrzeug im Anschluss. Bei der 44-jährigen deutschen Fahrzeugführerin, die auf dem Weg zur Arbeit war, wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein sichergestellt. Es entstand geringer Sachschaden.

In den Mittagsstunden kam es auf der BAB 24 zwischen den Anschlussstellen Hagenow und Wöbbelin während eines Überholvorgangs zu einem Verkehrsunfall. Ein VW geriet gegen 13:30 Uhr ins Schleudern, kollidierte mit der Außenschutzplanke und kam schließlich entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stillstand. Der 63-jährige Fahrer blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über einem Promille. Auch hier erfolgte eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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