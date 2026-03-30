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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Überschreitung des Gesamtgewichts bei einem polnischen Transporter

Rostock (ots)

Rostock - Am 29.03.26 wurde am Abend bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle im Rostocker Überseehafen ein polnischer Kleinlastwagen angehalten. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers, einem 28jährigen Polen, sowie des von ihm geführten Fahrzeugs gab es erste Anhaltspunkte für eine deutliche Überladung des Fahrzeugs. Um sich Gewissheit zu verschaffen, begleiteten die Beamten das Fahrzeug zu einer LKW-Waage im Überseehafen. Der IVECO hatte laut Zulassung ein zulässiges Gesamtgewicht von 3500 kg. An der Waage dann die Gewissheit: Nach Abzug der Toleranz wurde ein vorwerfbarer Wert von 5520 kg ermittelt. Das entspricht einer Überschreitung in Höhe von 57 Prozent. Für den Fahrzeugführer sowie die Firma folgen jetzt ein Bußgeld in Höhe mehrerer hundert Euro. Die Weiterfahrt wurde untersagt, bis das Fahrzeug bis auf das zulässige Gesamtgewicht erleichtert wurde. Für die Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers, die täglich mit ähnlichen Verkehrsverstößen zu tun haben, ist dieser Wert aber schon rekordverdächtig.

Sascha Puchala

Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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