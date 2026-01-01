PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 49-jähriger Frau aus Hagenow- Ergänzung

Hagenow (ots)

Bezugnehmend zur Öffentlichkeitsfahndung vom 29.12.2025 nach einer 
vermissten 49-jährigen Frau aus Hagenow werden folgende Informationen
ergänzend mitgeteilt.
Die Vermisste ist möglicherweise mit ihrem Haustier (Chinchilla) 
unterwegs, welches sie üblicherweise in einer Tragetasche 
transportiert. Das Fahrzeug der Vermissten, ein roter VW Polo mit dem
amtlichen Kennzeichen LWL-JG44 befand sich noch bis zum 27.12.2025 im
öffentlichen Verkehrsraum.

Bilder des Haustieres mit der genutzten Tasche sowie des VW Polo 
können unter folgendem Link eingesehen werden: https://t1p.de/nt9n1.

Die Öffentlichkeitsfahndung vom 29.12.2025 kann unter dem Link:
https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=216829&pro
cessor=processor.sa.pressemitteilung eingesehen werden.
Die Polizei bittet in diesem Fall um Unterstützung aus der 
Bevölkerung! 
Wer kann sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten, zum 
PKW, dem Haustier (Chinchilla) sowie zu der Tragetasche machen? 
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0385-5180 
4720, der polizeiliche Notruf sowie die Internetwache unter 
www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Christian Müller
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren