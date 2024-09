POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 74-Jähriger aus Gadebusch

Rostock (ots) - Am Sonntagmittag, den 08.09.2024, stellten zwei Mitarbeiter den Einbruch in ihre Firma im Rostocker Überseehafen fest und informierten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen gelangten unbekannte Täter zwischen Freitag, den 06.09.2024, 15:30 Uhr und Sonntag, den 08.09.2024, 13:00 Uhr vermutlich durch ein Fenster in das Innere des Gebäudes. Sie ...

mehr