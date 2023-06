POL-HRO: Vermisster 56-jähriger aus Satow

Schwerin (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag sind mehrere Wahlplakate in Schwerin beschmiert worden. Hierüber erhielt die Polizei am Dienstagmorgen Kenntnis. Während der Anzeigenaufnahme wurden insgesamt sieben beschädigte Wahlplakate und Aufsteller festgestellt. Dabei wurden die Plakate und Aufsteller mehrerer Parteien in roter oder weißer Farbe teilweise mit Hakenkreuzen beschmiert oder die OB-Kandidaten ...

mehr