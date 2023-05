POL-HRO: Vermisstenmeldung von 12.05.2023 in Rostock

Bad Doberan (ots) - Am 14.05.2023 fand in Bad Doberan der 24. Bikergottesdienst statt. Höhepunkt war die große Ausfahrt, welche von Bad Doberan über Kröpelin, Neubukow, Kühlungsborn zum Münster in Bad Doberan führte. Während der großen Ausfahrt kam es auf der L 12 zwischen Neubukow und Zweedorf zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Unfallbeteiligt waren zwei Teilnehmer der Ausfahrt, die mit ihren ...

mehr