POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 85-Jähriger in Schwerin

Rostock (ots) - Am 16. April ist es in Warnemünde zu einem tätlichen Angriff auf einen Taxifahrer (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5486863) gekommen. Durch intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte am gestrigen Dienstag ein 38 Jahre alter Deutscher festgenommen werden. Der Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde durch Beamte der ...

mehr