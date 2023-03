Gadebusch (ots) - Am 18.03.2023 fand in Gadebusch in der Zeit von 17:30 Uhr bis 20:00 Uhr ein Aufzug statt, der sich gegen die dort geplante Notunterkunft richtete. Etwa 200 Personen versammelten sich in der Erich-Weinert-Straße und zogen dann durch die Innenstadt über den Markt, auf dem eine Zwischenkundgebung stattfand, wieder zurück zum Ausgangsort. Zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr fand in der Amtsstraße eine ...

