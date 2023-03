POL-HRO: Löschung der Personenfahndung nach dem 28-jährigen Rostock vom 03.03.2023

Zarrentin am Schaalsee (ots) - Am 05.03.2023 ereignete sich gegen 23:00 Uhr auf der BAB 24, ca. 100 Meter hinter der Auffahrt Gallin, in Fahrtrichtung Hamburg ein folgeschwerer Verkehrsunfall, bei dem die beiden Fahrzeugführer schwer verletzt wurden. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 29-jähriger deutscher Fahrer eines Dacia die BAB 24 in Richtung Hamburg. Aus bisher noch ungeklärter Ursache fuhr dieser auf dem vor ihm ...

mehr