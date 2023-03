POL-HRO: Polizei sucht 28-jährigen Rostocker

Schwerin (ots) - Der 61-jährige Schweriner, welcher in Folge des Wohnungsbrandes durch die Feuerwehr gerettet und anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde, ist heute Morgen seinen Verletzungen erlegen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatte sich ein Feuer in der Wohnung des Verstorbenen ausgebreitet. Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Tobias Gläser ...

