POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung des Polizeipräsidiums Rostock (mit Lichtbild)

Laage (ots) - Nachdem es am gestrigen Abend zu Sachbeschädigungen in Laage bei Rostock gekommen ist, sucht die Polizei nun Zeugen. Gegen 20:40 Uhr wurde die Polizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Ein Mitteiler beobachtete, wie eine männliche Person mit einem Gegenstand mehrere Scheiben am Markt einschlug und anschließend flüchtete. Beschädigt wurden Fensterscheiben des Rathauses, des Amtsgebäudes der Stadt ...

