POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 16-Jährigem Mädchen aus Schwerin

Güstrow (ots) - Am 07.12.2022 kam es gegen 21:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Bützower Straße in Güstrow. Da nicht bekannt war, ob sich noch Personen in der Wohnung befanden, öffneten die vor Ort eingetroffenen Polizeibeamten zunächst gewaltsam die Wohnungstür, mussten dann aber, aufgrund starker ...

mehr