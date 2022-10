Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 51-jähriger Mann aus Below bei Goldberg vermisst

Die Polizei bittet um Hinweise

Goldberg (ots)

Seit dem 27.10.2022, gegen 18:50 Uhr, fahndet die Polizei mit mehreren Streifenwagen und einem Personenspürhund nach einem 51-jährigen Mann aus Below bei Goldberg. Der Mann ist Diabetiker und auf Medikamente angewiesen. Bereits am 05.10. und am 15.10.2022 suchte die Polizei mit großen Aufwänden nach dem 51-Jährigen. Weitere Details zum Vermissten sowie ein Foto von ihm finden sich unter dem beigefügten Link: https://t1p.de/domif Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nehmen die Polizei in Plau am See (Tel. 038735/8370) oder das Polizeipräsidium Rostock unter der Notrufnummer 110 entgegen. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell