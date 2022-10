POL-HRO: Vermisster 51-Jähriger aus Below wohlbehalten angetroffen

Rostock (ots) - Am Samstagabend, 15.10.2022, kam es im Rostocker Warnowpark zwischen Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes und zwei dort aufhältigen Personen zu einer Auseinandersetzung in deren Folge alle vier handelnden Personen leicht verletzt wurden. Gegen 18:35 Uhr erhielt die Polizei am Samstag Kenntnis über die Auseinandersetzung im Warnowpark und eilte mit ...

mehr