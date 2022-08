POL-HRO: Polizei sucht Vermissten

Schwerin (ots) - In Schwerin kam es am heutigen Morgen zu einem Unfall, bei dem der Fahrzeugführer wenig später im Krankenhaus verstarb. Der Vorfall ereignete sich gegen 09:00 Uhr auf dem Platz der Freiheit. Der 76-jährige Fahrer befuhr den Platz der Freiheit aus Richtung Franz-Mehring-Straße und weiter über die Grünfläche in Richtung der Straßenbahnhaltestelle. An einem Strommast kam das Fahrzeug zum Stehen. ...

