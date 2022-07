POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach Pyro-Werfer

Rostock (ots) - Am 17.07.2022 gegen 23:10 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Laubenbrand in die Kleingartenanlage "Uns Gorden" in Rostock Lichtenhagen gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine Laube in voller Ausdehnung. Der 69 jährige Besitzer der Laube wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in der Nähe der Laube aufgefunden. Er wurde zur weiteren Behandlung in die Rostocker ...

mehr