Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Suche nach der demenzkranken Vermissten

Rostock (ots)

Durch die Polizei Rostock wurde am 25.04.2021 die 82-jährige Marie-Luise Thewes als vermisst gemeldet. Sie konnte wohlbehalten wiedergefunden werden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und bei den Medien für die Mithilfe bei der Suche. Es wird um Löschung aller in diesem Zusammenhang weiterverbreiteten Meldungen in anderen Medien - insbesondere des veröffentlichten Bildmaterials - gebeten. Thomas Hühn Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell