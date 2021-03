Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach vermisster 15-Jähriger aus Rostock

Seit dem 26. März 2021, 22:00 Uhr ist die 15-jährige Leonie Butzirus vermisst. Leonie stammt aus Rostock und war mit einer Freundin in Güstrow unterwegs. Dort wurde sie zuletzt in den Abendstunden gesehen, als sie sich auf den Weg zum Zug mit Fahrtrichtung Rostock machte. Personenbeschreibung: - schlank - 155 cm groß - dunkelblonde, lange Haare - hellblaue Jeanshose - hellblaue Jeansjacke - weiße Nike-Turnschuhe - schwarze Handtasche - trägt eine Brille Es gibt derzeit keinerlei Anhaltspunkte, wo sie sich aufhalten könnten. Alle bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten. Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe. Wer hat Leonie seit ihrem Verschwinden gesehen bzw. kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Im Auftrag Stephanie Kiep Polizeihauptrevier Rostock

