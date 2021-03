Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten Mädchen aus Plau am See

Plau am See (ots)

Seit dem 13.03.2021 gegen 21:45 Uhr werden aus der Wohngruppe des DRK in der Dammstr. in Plau am See zwei Mädchen vermisst. Diese verließen zur genannten Zeit die Einrichtung und sind nun unbekannten Aufenthalts. Da die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei, auch unter Einbeziehung eines Diensthundes, nicht zum Auffinden der Vermissten geführt haben, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Bei den Vermissten handelt es sich um: Heinze, Marie: - 15 Jahre alt - ca. 150 cm groß - schlanke Gestalt - dunkles, schulterlanges Haar - bekleidet mit Turnschuhen, schwarzer Leggings, grau-pinken Oberteil Blanke, Samanda-Josefine - 12 Jahre alt - ca. 150 cm groß - schlanke Gestalt - dunkles, schulterlanges Haar - bekleidet mit Turnschuhen, Leggings, grauem Oberteil Ihr Aufenthalt wird noch immer in der Stadt Plau am See vermutet. Hinweise zu den Vermissten nimmt die Polizei in Plau am See unter der Tel.Nr. 038735/837-0, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Im Auftrag Bornmann-Bartels, POK Polizeirevier Plau am See

