Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung Vermisstenfahndung

Rostock (ots)

Die beiden seit dem 26.02.2021 in Bützow vermisst gemeldeten 12- und 13-jährigen Mädchen sind wohlbehalten aufgefunden worden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und bei den Medien für die Mithilfe im Rahmen der Suche nach den Kindern. Es wird um Löschung aller in diesem Zusammenhang in anderen Medien weiterverbreiteten Meldungen - insbesondere des veröffentlichten Bildmaterials - gebeten. Björn Klöckner Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell