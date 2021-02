Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-jähriger Soumaiyatou Adamou

Boizenburg Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 16-jährigen Soumaiyatou Adamou.

Die Vermisste verließ ihre betreute Wohneinrichtung in der Straße Am Mühlenteich in Boizenburg am 02.02.2021 gegen 13:30 Uhr für einen Einkauf im nahegelegenen Netto-Markt, von dem sie jedoch nicht wiederkehrte.

Soumaijatou ist 173cm groß, hat eine schlanke Statur und schwarze Haare. Zu der getragenen Bekleidung können keine Angaben gemacht werden. Die Vermisste spricht gebrochen deutsch.

Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person Soumaiyatoukönnen unter 038847/6060 an das Polizeirevier Boizenburg, an die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden

