Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Suche nach vermisster Frau in Rostock

RostockRostock (ots)

Die Polizei in Rostock bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 64-jährigen Helga Röhr.

Die Vermisste verließ am 29.11.2020 gegen 13:30 Uhr die Klinik in der Gehlsheimer Straße in Gehlsdorf in unbekannte Richtung.

Frau Röhr ist - Ca. 160 cm groß - Von kräftiger Statur - Hat Schulterlange schwarze Haare - Bekleidet mit einer langen schwarzen Stoffhose und Gummilatschen mit roten Blumen - Trägt wahrscheinlich eine dünne kurzärmlige Oberbekleidung

Die Vermisste ist nur bedingt orientierungsfähig und nicht der Witterung entsprechend bekleidet. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Rostocker Polizei führten bisher nicht zum Auffinden der gesuchten Person.

Hinweise zum Aufenthaltsort der gesuchten Person nimmt das Polizeirevier Dierkow unter 0381/6588224, jede andere Polizeidienstelle oder die Internetwache unter http://www.polizei.mvnet.de/ entgegen.

Steffen Kaiser, POK Polizeiinspektion Rostock Polizeirevier Dierkow

