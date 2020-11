Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung: 35-Jährige aus Plau am See vermisst

Plau am SeePlau am See (ots)

Seit den Abendstunden des 31.10.2020 wird die 35-jährige Marianne Doneiski aus Plau am See, Landreis Ludwigslust-Parchim, vermisst. Frau Doneiski ist ca. 1,65 m groß, korpulent und hat schulterlange violette Haare. Zur Bekleidung oder mitgeführten Gegenständen der vermissten Person können keine Angaben gemacht werden. Frau Doneiski bedarf dringend medizinischer Versorgung. Die Polizei bittet die Bevölkerung auf diesem Wege um Mithilfe bei der Suche.

Hinweise können jederzeit an das Polizeirevier Plau am See unter Tel.: 038735-8370, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de gerichtet werden.

Schulz, René Polizeihauptkommissar Polizeirevier Plau

