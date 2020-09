POL-HRO: Vermisster 72-Jähriger aus Rostock

Polizeipräsidium Rostock

Seit dem 10.09.2020 ist der 72jährige Heinz Zich vermisst. Er hatte sich an diesem Tag vom Segelclub am Rostocker Stadthafen aus mit seinem Segelboot auf die Ostsee begeben und ist seitdem nicht mehr gesehen worden. Er führt ein Handy bei sich, über das er jedoch nicht erreichbar ist. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Vermisste von Rostock aus in Richtung Rügen segeln. Die polizeiliche Überprüfung möglicher Anlaufhäfen verlief negativ. Zu seiner Bekleidung liegen derzeit keine aktuellen Informationen vor, da nicht bekannt ist, was Herr Zich zu Reisebeginn trug und sich zudem Wechselbekleidung auf dem Boot befindet. Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Rostock unter 0381 - 4916 1616, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Ronny Steffenhagen Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock - Einsatzleitstelle -

