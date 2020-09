Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 80-jähriger Mann aus Picher vermisst

Picher (ots)

Seit dem 13.09.2020, 06:15 Uhr wird der 80 Jahre alte Eberhard Wulff aus 19230 Picher vermisst. Beschreibung / Bekleidung: - ca. 165 cm groß - ca. 70-75 Kg schwer - normal gebaute Statur - kurzes lichtes graues Haar - bekleidet ist er mit einer grünen Jacke und einer grünen Hose (Jagdbekleidung) sowie Gummistiefeln Letztmalig wurde der Vermisste am 12.09.2020 gegen 22:00 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Alt-Krenzliner-Straße gesehen. Sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Herr Wulff ist vermutlich fußläufig unterwegs. Bislang führten die polizeilichen Suchmaßnahmen unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, Suchhunden des Landesbereitschaftspolizeiamtes sowie der Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern der Rettungshundestaffel Nordelbe e.V. nicht zum Auffinden des Mannes. Hinweise zu dem Vermissten nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 0388- 631-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Im Auftrag Ann-Kathrin Rubel Polizeirevier Hagenow

