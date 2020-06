Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisster 42-Jähriger aus Leezen

Bild-Infos

Download

Sternberg (ots)

Seit dem 14.06.2020, 10:00 Uhr wird der 42-jährige Michael Haase aus 19067 Leezen vermisst. Der Vermisste hat am Wochenende fußläufig seine Wohnung in unbekannte Richtung verlassen. Letztmalig wurde Herr Seibt gegen 10:00 Uhr in Leezen gesehen. Der Vermisste benötigt dringend Medikamente. Er verhält sich in der Öffentlichkeit auffällig oder wirkt verwirrt. Personenbeschreibung: scheinbares Alter 40 Jahre 185 cm groß kräftige Gestalt kurze rot-blonde Haare Wer kann Hinweise, insbesondere zum gegenwärtigen Aufenthaltsort von Herrn Seibt geben bzw. Wer hat ihn gesehen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Sternberg unter der Telefonnummer 03847 - 4327 0, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Hogh, PHK Polizeirevier Sternberg Polizeiinspektion Ludwigslust

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell