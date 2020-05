Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisste 14-Jährige aus Benz

Bild-Infos

Download

Hagenow (ots)

Seit dem 30.04.2020 wird die 14 Jahre alte Laetitia Funken aus Benz vermisst. Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: ca. 170 cm groß sehr schlank lange braune Haare Bekleidet ist sie vermutlich mit einem schwarzen T-Shirt und blauer Jeans Näheres ist nicht bekannt. Die Vermisste führt einen schwarzen Rucksack mit sich Letztmalig wurde die Vermisste am 30.04.2020 gegen 12:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift in Benz gesehen. Der Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Bislang führten die polizeilichen Maßnahmen nicht zum Auffinden der Vermissten. Hinweise zu der Gesuchten nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883 -631-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Franziska Feja Polizeihauptkommissarin Dienstgruppenleiterin Polizeirevier Hagenow Polieiinspektion Ludwigslust

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell