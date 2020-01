Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisster 78-Jähriger aus Boizenburg

Boizenburg (ots)

Das Polizeirevier Boizenburg hat am 15.01.2020 um 14:00 Uhr eine Vermisstenanzeige aufgenommen. Vermisst wird der 78-jährige Herr Siegfrid Zarske 1,72 m groß Gewicht ca. 76 Kg Westeuropäische Erscheinung Zur Bekleidung ist Folgendes bekannt: - blauer Anorak, - blaue Jeans, - schwarze Stiefel, - schwarze Ledermütze Der vermisste hat am 14.01.2020 gegen ca. 17 Uhr sein Haus in der Feldstr. in Boizenburg verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Der Vermisste ist krankheitsbedingt zeitlich und räumlich nur eingeschränkt orientiert. Eine eingeleitete Suche mit einem Fährtenhund verlief von Boizenburg über Bahlen nach Gothmann, wo sich anschließend die Spur verlor. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat den Vermissten seit dem 14.01.2020, 17:00 Uhr gesehen oder kann sonstige Angaben oder Hinweise zu seinem möglichen Verbleib machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Boizenburg unter der Telefonnummer 038847 6060, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Ronny Steffenhagen Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock - Einsatzleitstelle -

