Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines PKW im Rostocker Stadthafen

Rostock (ots)

Am Sonntag gegen 04:00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand eines PKW auf einem Parkplatz am Warnowufer alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde ein im Innenraum brennender Porsche Cayenne festgestellt und durch die Rostocker Feuerwehr gelöscht. In Folge des Feuers entstand an dem PKW ein wirtschaftlicher Totalschaden. Personen oder andere Fahrzeuge kamen nicht zu Schaden. Auf Grund der vorgefunden Brandsituation wurde ein Strafverfahren zum Verdacht der Brandstiftung gegen noch unbekannte Täter eingeleitet. Die Polizei bittet um Mithilfe. Hinweise zum Tatgeschehen oder Beobachtungen im weiteren Umfeld nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916 16 16 entgegen. Im Auftrag Christian Eckermann Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell