Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand mehrerer Fahrzeuge in der Rostocker KTV Polizei bittet um Mithilfe - Wer kennt diesen Mann?

Rostock (ots)

Nachdem am gestrigen Sonntag in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt wurden (Bezugsmitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4399655) bittet die Polizei jetzt um Mithilfe. Ins Visier der Ermittler ist ein noch unbekannter Mann geraten, nach dem jetzt mit Fotos einer Überwachungskamera gefahndet wird.

Die Ermittler fragen: Wer kennt die abgebildete Person bzw. wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten geben?

Personenbeschreibung:

- ca. 30 - 35 Jahre alt - 175 cm - 180 cm groß - blonde Haare zum Zopf gebunden - schmales Gesicht - hochdeutsche Sprache - olivgrüner Parka mit Kapuze - schwarzer Plastikkanister (10 Liter)

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde am frühen Morgen des 13.10.2019 zunächst ein Transporter VW T 4 in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf weitere Fahrzeuge über. Letztendlich wurden sieben parkende Fahrzeuge, eine Mülltonne, mehrere Fahrräder und ein Fahrradanhänger sowie eine Fensterscheibe eines Mehrfamilienhaus beschädigt. Der verursachte Schaden beträgt mehrere Zehntausend Euro.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstr. 54 unter der Tel. Nr. 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de .

