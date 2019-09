Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 41-jähriger Mann aus Rostock Lichtenhagen vermisst

Bild-Infos

Download

Rostock (ots)

41-jähriger Mann aus Rostock Lichtenhagen vermisst Seit Dienstag, 17. September 2019, wird der 41 Jahre alte Marcel Starzetz aus Rostock, Lichtenhagen vermisst. Herr Starzetz wurde von seinem Zwillingsbruder letztmalig am Dienstag, gegen 18 Uhr, in der Flensburger Straße in Lichtenhagen gesehen. Möglicherweise ist Marcel Starzetz mit einem silber-blauen Damenfahrrad (26'er) unterwegs. Da der Vermisste dringend ärztliche Hilfe benötigt, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Marcel Starzetz wird wie folgt beschrieben: - Ca. 1,86 Meter groß, - auffallend dünn - dunkles kurzes Haar mit Stirnglatze - hellgrauer Kapuzenpullover mit Aufschrift - hellblaue Jeans

Wer Hinweise zum Aufenthalt von Marcel Starzetz geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Lichtenhagen unter der Telefonnummer 0381 77070 zu wenden.

Isabel Wenzel, PHKin Dienstgruppenleiterin Polizeirevier Lichtenhagen

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell