POL-HRO: Vermisste 32-Jährige aus Rostock

Seit dem 13.08.2019, 07:00 Uhr wird die 32-Jährige Nadine Frehse aus Rostock Lütten-Klein vermisst. Die VP verließ ihre Wohnung in Rostock Lütten-Klein um ihre Tochter zur Schule in Lütten-Klein zu bringen. Die Tochter ist in der Schule angekommen, die VP ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Beschreibung: - 177 groß - scheinbares Alter 30 Jahre alt - schlanke Gestalt - Brillenträgerin - dunkelblonde lange Haare, ggf. auch zum Dutt getragen - Lippenpiercing unten links - Angaben zur Bekleidung liegen nicht vor Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat die vermisste Person gesehen und kann Angaben zum Verbleib machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Rostock unter 0381-4916 16 16 sowie jede andere Polizeidienststelle des Landes entgegen. Ronny Steffenhagen Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock - Einsatzleitstelle -

