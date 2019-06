POL-HRO: Vermisster 13-Jähriger in Rostock

Polizeipräsidium Rostock

Seit dem 28.06.2019 wird der 13-jährige Leon Jelinski aus Rostock Lichtenhagen vermisst. Letztmalig wurde er am 27.06.2019 gegen 15:00 Uhr am Strand von Warnemünde gesehen. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: - circa 1,70 m groß - schlanke Figur - kurze, dunkelblonde Haare - Bekleidung: o schwarzes T-Shirt weiß gesprenkelt o grauer Pullover mit Bildaufdruck einer schwarzen Krone sowie der Aufschrift "King" o lange, enge Jeans, Farbe: Grau o schwarze Turnschuhe, Marke: Nike - mitgeführte Gegenstände: o roter Rucksack Marke: Puma o Inhalt: gelb-rotes Handtuch, grüne Badehose Die Polizei bitte die Bevölkerung um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen geben kann, wird gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381-4916-1616, die Internetwache unter www.polizeimv.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Caroline Vogelgesang-Brieger Polizeihauptkommissarin Polizeiinspektion Rostock Polizeirevier Rostock-Lichtenhagen

