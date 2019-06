Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung: 22-jährige Vermisste aus Wismar

Bild-Infos

Download

Rostock/Wismar (ots)

Seit dem 02.06.2019 wird die 22-jährige Anita Müller aus Wismar vermisst. Anita Müller ist geistig behindert und in fremder Umgebung orientierungslos. Deshalb bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche. Anita Müller ist ca. 1,80m groß und wurde zuletzt in Wismar-Friedenshof gesehen. Zur Bekleidung können jedoch keine konkreten Angaben gemacht werden. Hinweise zum möglichen Aufenhaltsort der Vermissten werden an das Polizeihauptrevier Wismar (Tel.: 03841/2030), jede andere Polizeidienststelle oder den Polizei-Notruf 110 erbeten. Andreas Walus Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Busch Stefanie

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell