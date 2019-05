Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Lübz (ots)

Am 24.05.2019, gegen 22:30 Uhr erhielt die Polizei in Parchim den Hinweis, dass in Lübz am dortigen Rewe-Markt aus einer Personengruppe heraus rechte Parolen gerufen würden. Beim Eintreffen der Beamten skandierte ein Mann aus besagter Gruppe derartige Parolen. Die Personalien der anwesenden Personen wurden festgestellt und eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

