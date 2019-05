Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall mit der Bäderbahn "Molli" in Kühlungsborn

Kühlungsborn (ots)

Gegen 14:20 Uhr kam es in der Schloßstraße in Kühlungsborn zu einem Zusammenstoß eines PKW mit der dampfbetriebenen Schmalspurbahn "Molli". Der 56-jährige PKW-Fahrer sowie die 60 Fahrgäste der Bäderbahn blieben unverletzt. Der Zugverkehr musste jedoch für ca. eine Stunde unterbrochen werden. Der Unfall wurde durch Beamte des Polizeihauptreviers Bad Doberan aufgenommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 6000EUR. Im Auftrag Benjamin Kerb Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

