Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stellt Drogen und Diebesgut sicher

Rostock (ots)

Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Rostock haben mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei M-V am 17.05.2019 anlässlich von Durchsuchungen im Rostocker Stadtgebiet neben sächlichen Beweismitteln, 670 Gramm Amphetamin und ca. 1.000 Ecstasy-Tabletten sowie ein in Fahndung stehendes Fahrrad sichergestellt. Zusätzlich konnte eine Person angetroffen werden, nach der mit einem Haftbefehl gefahndet wurde. Diese Person wurde im Anschluss der Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Hintergrund der Durchsuchungen waren Ermittlungen im Betäubungsmittelrecht.

