Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Rettungsmaßnahmen durch Zeitungsboten bei schwerem Brand (Neu Ruthenbeck, LK Ludwigslust-Parchim)

Rostock/Neu Ruthenbeck (ots)

Am 11.05.2019, gegen 04:10 Uhr, kam es zu einem schweren Brand in einem Holzhandel in Neu Ruthenbeck bei Crivitz am See (LK Ludwigslust-Parchim). Zwei Zeitungsboten bemerkten im Rahmen ihrer Zeitungsverteilung auf dem betroffenen Gelände ein flackerndes Licht. Bei genauerer Sichtung erkannten sie einen Brand. Sie weckten die Eigentümer und begannen mit ersten Löschversuchen. Beim Eintreffen der Polizei brannten das Gebäude des Holzhandels und ein in der Nähe befindlicher Schuppen. Durch das rechtzeitige Eingreifen der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Feuers vom Schuppen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Das Gebäude des Holzhandels einschließlich einer Holzwerkstatt brannte größtenteils ab. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 100.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Zur Brandbekämpfung kamen die Freiwilligen Feuerwehren aus Crivitz, Parchim, Goldenbow, Gädebehn und Zölkow zum Einsatz. Der Kriminaldauerdienst Ludwigslust hat den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen wegen Schwerer Brandstiftung aufgenommen. Ein Brandursachenermittler wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schwerin zum Einsatz kommen. Andreas Walus Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell