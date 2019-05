Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall mit verletzten Personen in Rostock-Groß Klein

Rostock (ots)

Am 07.05.2019 kam es gegen 22:50 Uhr im Bereich des Brückenbauwerks Schmarler Damm / B105 zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person.

Nach ersten Erkenntnissen kam die 31-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Mercedes im Kurvenbereich der Abfahrt von der B 105 auf den Schmarler Damm nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dort befindliche Schutzplanke. In Folge dieses Zusammenstoßes verlor sie die Kontrolle über den PKW, welcher sich anschließend überschlug, mit einem Lichtmast kollidierte und letztendlich an einem Ampelmast zum Stehen kam. Sowohl die Fahrzugführerin als auch der 41-jähre männliche Beifahrer wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Ein Sachverständiger der DEKRA wurde mit der Untersuchung des Unfalls beauftragt. Der PKW wurde zu diesem Zweck sichergestellt.

Der Beifahrer wurde auf Grund seiner schweren Kopfverletzungen in die CUK Rostock verbracht. Die Fahrzeugführerin erlitt nur leichte Verletzungen.

Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Im Auftrag Maik Hensel Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

