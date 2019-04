Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 61-Jährigen aus Dassow

Rostock (ots)

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um dringende Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Person aus Dassow (Landkreis Nordwestmecklenburg). Der 61-jähirge Reinhard Schuldt wird seit dem Abend des 28.04.2019 vermisst. Es ist zu befürchten, dass er sich gesundheitlich in einem lebensbedrohlichen Zustand befindet. Zuletzt wurde er am Nachmittag des 28.04.2019 im Krankenhaus Wismar gesehen. Reinhard Schuldt kann wie folgt beschrieben werden: -170 cm groß -schlanke Gestalt -strähnige graue Haare -scheinbares Alter von 60 Jahren -trägt eine blaue Jacke Möglicherweise ist der Vermisste in einem grünen Fiat Punto mit dem amtlichen Kennzeichen NWM-IS-08 unterwegs. Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des Vermissten werden erbeten an das Polizeirevier Grevesmühlen (Tel. 03881-7200), an das Polizeihauptrevier Wismar (Tel. 03841-2030) oder über den Polizei-Notruf 110. Andreas Walus Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

