Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Futtermittellagers bei 23936 Stepenitztal

Stepenitztal (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr wurde die Polizei über einen Brand auf dem Gelände einer Agrarfirma bei Stepenitztal informiert. Aus bislang ungeklärter Ursache entzündeten sich in einer Silageanlage gelagertes Futtermittel sowie Altreifen. Im Brandverlauf griffen die Flammen auf auch einen zweiten Silagebunker über. Das Feuer brannte zeitweilig unter erheblicher Rauchentwicklung. Die Löscharbeiten dauern gegenwärtig noch an. In Folge dessen ist die angrenzende Mummendorfer Straße, zwischen der Bundessstraße 105 und der Ortslage Hof Mummendorf, gesperrt. Der entstandene Sachschaden kann gegenwärtig nicht beziffert werden. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern an. Zur Brandbekämpfung sind die Freiwilligen Feuerwehren Mallentin, Gostorf und Grevesmühlen mit 50 Kameraden vor Ort. Im Auftrag Christian Eckermann Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

