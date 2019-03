Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisster 54-jähriger aus Wismar

Bild-Infos

Download

Rostock (ots)

Seit dem 29.03.2019 wird der 54-jährige Roland Marschner aus Wismar vermisst. Herr Marschner stammt aus Wismar und ist am 25.03.2019 zu Arbeitszwecken mit seinem PKW in Richtung Hamburg gefahren. Hier war er in einer Unterkunft in Halstenbek (Schleswig-Holstein) nordwestlich von Hamburg untergebracht. Herr Marschner wurde letztmalig am 29.03.2019 gesehen, als er mit seinem PKW die Unterkunft in Halstenbek verließ. Herr Marschner wird wie folgt beschrieben: - 175 cm groß - sehr schlank - kurze, dunkelblonde Haare - Oberlippenbart - scheinbares Alter: 60 Jahre bekleidet war Herr Marschner wie folgt: - schwarze Jacke - Jogging- bzw. Sporthose in blau - Sweatshirt in gelb - schwarze Halbschuhe - blaue Mütze Unterwegs war Herr Marschner mit einem weißen PEUGEOT 2008 mit dem amttlichen Kennzeichen HWI-RM 640. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat den Vermissten gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Wismar unter der Telefonnummer 03841-203155 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Stefanie Busch, Stefan Baudler

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell