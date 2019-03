Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz in Banzin

Banzin (ots)

Aufgrund verschiedener Medienberichterstattungen und Nachfragen zu einem Polizeieinsatz vom vergangenen Wochenende in der Ortschaft Banzin im Landkreis Ludwigslust-Parchim teilt das Polizeipräsidium Rostock Folgendes mit. Am Samstag, 16.03.2019, erlangte die Polizei Kenntnis davon, dass in Banzin auf einem Privatgrundstück eine Musikveranstaltung der rechten Szene stattfinden soll. Vor Ort wurde eine Vielzahl von Fahrzeugen festgestellt. Hinweise auf die Durchführung der erwähnten Veranstaltung konnten die Beamten nicht erlangen. Sie richteten eine Verkehrskontrollstelle ein und führten entsprechende Kontrollen durch. Hierbei wurden rund 30 Fahrzeuge und 70 Personen kontrolliert. In diesem Zusammenhang kamen auch Beamte des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V zum Einsatz. Insgesamt sind 20 Beamte über mehrere Stunden an dem Polizeieinsatz, der bis in die frühen Morgenstunden des 17.03.2019 andauerte, beteiligt gewesen

