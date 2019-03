Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 55-jähriger Frau aus Schwerin

Schwerin (ots)

Seit dem 11.03.2019 wird die 55-jährige Andrea Birgit Wandschneider aus Schwerin vermisst. Sie verließ ihre Wohnanschrift in unbekannte Richtung. Frau Wandschneider ist ca. 172cm groß und schlank. Sie trägt dunkle, braune Haare, welche mittellang sind. Auffällig ist ein kleines Muttermal am linken Auge. Bekleidet ist sie vermutlich mit einer silbernen Steppjacke. Frau Wandschneider bedarf dringend medizinischer Behandlung. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zum Antreffen. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier in Schwerin unter der Rufnummer 0385-51802224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Franziska Großmann Polizeikommissarin --------------------------------------------- Polzeiinspektion Schwerin Polizeihauptrevier Schwerin

