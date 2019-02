Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisster 39-Jähriger in Sternberg

Rostock (ots)

Sternberg - Seit dem 20.02.2019 wird der 39-jährige Frank Sperling aus dem Bereich Sternberg vermisst. Dieser ist vermutlich mit seinem PKW, einem schwarzen Ford Fiesta aus dem Jahr 2003 unterwegs. Das amtliche Kennzeichen zu dem Fahrzeug ist BÜZ-F79. Herr Sperling wurde zuletzt am 19.02.2019 in Sternberg mit seinem Fahrzeug gesehen. Er ist ca. 185cm groß, schlank und hat kurze, leicht grau melierte Haare. Sein Scheitel ist oben am Kopf ausrasiert. Seine Augenfarbe ist braun. Zuletzt war er bekleidet mit einer dunklen Jeans, grauen Turnschuhen von New Balance, einem dunkelblauen, gesteppten Anorak und einem blauen Kapuzenpullover. Die Polizei in Sternberg bittet um Hilfe beim Auffinden der gesuchten Person oder seines Fahrzeuges. Hinweise zum Verbleib der Person nimmt das Polizeirevier Sternberg unter 03847-43270, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. PK Bauriedl Polizeirevier Sternberg

