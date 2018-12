POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall in Güstrow

Güstrow (ots) - Am Donnerstagmorgen kam es gegen 07:00 Uhr in der Neuen Wallstraße in Güstrow zu einem Verkehrsunfall. Dabei kollidierte ein Pkw Ford aus Teterow mit einem 82-jährigen Fußgänger. Dieser verstarb am Nachmittag im Krankenhaus.

Der 29-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie zur genauen Todesursache dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeihauptrevier Güstrow unter der Telefonnummer 03843 2660, bei der Internetwache www.polizei.mvnet.de oder jeder weiteren Polizeidienststelle zu melden.

Im Auftrag M. Funk Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Stefan Baudler

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell