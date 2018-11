POL-HRO: 10-jährige Leonie Schuldt in Rostock vermisst

Vermisste Leonie Schuldt Bild-Infos Download

Rostock (ots) -

Seit dem 26.11.2018 wird die 10-jährige Leonie Schuldt aus Rostock vermisst. Leonie verließ um 14:00 Uhr die elterliche Wohnanschrift, um sich mit einer Freundin in der Rostocker Innenstadt zu treffen. Von dieser habe sie sich gegen 15:00 Uhr verabschiedet und soll mit einer Straßenbahn am Steintor in Richtung der elterlichen Wohnanschrift gefahren sein. Die Wohnanschrift hat sie bisher nicht erreicht. Leonie Schuldt wird wie folgt beschrieben: - ca. 153cm groß - blonde lange Haare - schlank, wirkt mind. 2 Jahre älter - schwarze Jacke - schwarze Jeanshose - schwarze Hose - grauer Schal - führt rosa Rucksack bei sich Hinweise zum Aufenthalt der vermissten Leonie Schuldt nimmt die Polizei in Rostock unter der 0381 4916-1616 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Dörte Andersson Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Stefan Baudler

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

