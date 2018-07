POL-HRO: Rostock Warnemünde - 33-jähriger Berliner rettet sich mit letzter Kraft an Land

Rostock (ots) - Am 7.7.2018 gegen 15:11 Uhr wurde die Polizei über einen Fast-Badeunfall in Rostock-Warnemünde, in Höhe des Strandaufganges 3, gerufen. Ein 33-jähriger aus Berlin hat die Ostsee unterschätzt und sich mit letzter Kraft an den Strand retten können. Durch das DRK Rostock wurde die Rettungskette aktiviert und der Betroffene mit einem Rettungswagen in eine Klinik in Rostock verbracht. Bitte beachten Sie die Warnflaggen an den Stränden! Seit heute 09:00 Uhr wird in Warnemünde die rote Flagge gezeigt, d.h. es besteht zu Ihrer Sicherheit Badeverbot!

Im Auftrag Stefan Hentschke Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Stefan Baudler

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell