POL-HRO: Verkehrsunfall auf der B192 zwischen Dobbertin und Borkow

Sternberg (ots) - Am 30.04.2018, gegen 18:15 Uhr, befuhr die 19-jährige Fahrerin eines PKW VW die B192 aus Dobbertin kommend in Richtung Neu Woserin. Nach dem Passieren einer Linkskurve kam sie auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls kippte das Fahrzeug und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Der PKW kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrzeugführerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mittels RTW ins Krankenhaus nach verbracht, am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Nico Findeklee Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Stefan Baudler

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell